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أخبار البلد

خالد العناني يستقبل اثنين من قاطني أول المنشآت الفندقية المصابة بكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:36 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار
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محمد الاسكندرانى
 استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعباسية، اثنين من المرشدين السياحيين الذين كانا يرافقان مجموعات سياحية علي متن احد الفنادق العائمة  في الاقصر  والتي كانت من أولي المنشآت السياحية التي تم رصد بها حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير الماضي، وذلك لتقديم الشكر والتحية لهما علي الدور الذي لعباه من اجل مصر وتوفير سبل الراحة والسلامة للسائحين الذين كانوا علي متن الفندق العائم حتي انتهاء مدة الحجر الصحي لهم، كما كانا يعملون علي قدم وساق من اجل حل جميع مشاكل السائحين والتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والاثار وغرفة المنشآت الفندقية والجهات المعنية بالدولة من اجل نقل رغبات السائحين والوفاء بطلباتهم واحتياجاتهم وطمأنتهم والتنسيق بينهم وبين العاملين بالمركب.

وخلال اللقاء حرص د.العناني علي توجيه الشكر من خلالهم كممثلين عن زملائهم، لكل المرشدين السياحيين المصريين الذين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم، مشيرا الي انه يعتز بهذه المهنة التي كانت بداية لحياته الوظيفية حيث اضافت له الكثير من الخبرات في مجال السياحة والتعامل مع السائحين، مؤكدا علي  دعمه الكامل لكل المرشدين السياحيين حيث انه قام بالتدريس لآلاف المرشدين السياحيين من خلال عمله استاذا ورئيسا لقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وفي نهاية اللقاء اعرب المرشدين السياحيين عن رغبتهما واستعدادهما للعمل التطوعي لدعم القطاع السياحي وتقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال.
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