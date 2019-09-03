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8 ملايين كلب محنط .. اكتشاف مومياوات غير بشرية في مدينة الموتى داخل هرم زوسر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
كريم جمال
رغم مرور أكثر من 150 عامًا على أخر بحث تناول حياة الموتى المدفونين داخل هرم زوسر، إلا ان هذا المكان لايزال يخفى العديد من الأسرار التى تجذب المؤرخين والباحثين لكشفها، وكانت بداية الإكتشاف الجديد فى أغسطس الماضى بعدما وافقت مصر على تطوير المنطقة الأثرية.

وبحسب سبوتينك الروسية، اكتشف العلماء مخبأ عملاقا أسفل مدينة سقارة يبعد عن هرم زوسر بأمتار قليلة، ويضم أكبر مدينة للموتى فى مصر.

ووجد الباحثون العديد من من المومياوات على مسافة 4 أميال مربعة، لتصل حصيلة المومياوات بالآلاف من الملكات والوجهاء وحتى عامة البشر.

ولكن المفاجأة كانت فى العثور على مومياوات غير بشرية داخل الهرم، تتضمن 8 ملايين كلب محنط في مقبرة جماعية، بالإضافة لـ 4 ملايين من طائر أبو منجل، والآلاف من الأنواع المختلفة من الحيوانات منها القطط، والتماسيح.

يذكر أن هناك بروتوكولًا تم توقيعه بين وزارتى الآثار و الإسكان، من أجل للحفاظ على التراث الأثري والثقافي في مصر، وتطوير منطقة سقارة الأثرية.

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