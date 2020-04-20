هيئة روسية: عدد فحوص فيروس "كورونا" تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أن عدد فحوص اكتشاف فيروس "كورونا" في روسيا تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى.





وأشار بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين إلى أنه تم إجراء 103 آلاف فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن 135 ألف شخص يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.





وكانت روسيا سجلت أمس الأحد 6060 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 42853 شخصا.





من جهته ، أعلن المركز الروسي لمكافحة "كورونا" أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في العاصمة موسكو بلغ 204 حالات بعد تسجيل 28 وفاة جديدة.موضحا أن أعمار المتوفين الـ 28 تتراوح بين 44 و98 عاما ، وأنه تم التشخيص لديهم جميعا الالتهاب الرئوي، الذي سببه الفيروس، إلى جانب أمراض مزمنة عانى معظمهم منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى والسكري وأمراض القلب والانسداد الرئوي والتهاب القصبات.



