رغم كورونا مش هيفوتك شم النسيم.. احتفل بعيد الربيع مع أميرة حبي أنا

تحل اليوم مناسبة شم النسيم، التى يحتفل به الشعب المصرى بكل طوائفه ولكن هذه المرة وبسبب فيروس كورونا لن يتمكن أحد من الاحتفال بهذه المناسبة فى الحدائق العامة وبرغم من ذلك الا انه يمكن أن تحتفل بها داخل الحجر المنزلى من خلال مشاهدة بعض الاعمال التى تناولت هذه المناسبة.





ونرصد أبرز عملين قدما مشهد الاحتفال بشم النسيم ..

"شم النسيم":





وهو إنتاج 1952، وبطولة سميرة أحمد ومحمود شكوكو وحسن فايق، ومن تأليف السيد بدير، وإخراج فرنيتشو، ويبرز هذا العمل مظاهر عيد شم النسيم وذلك من خلال اسكتشات وقصص فكاهية، مثال ذلك فتاة تخطط للإيقاع بين عروسين جديدين بعد أن توهمت أنها تحب العريس، ويمكنهما بحبهما أن يزيحا هذه الفتاة من طريقهما ويعيشا مرة أخرى فى سعادة ويستأنفا الحياة الزوجية.









"أميرة حبى أنا":





وهو إنتاج 1974، وبطولة سندريلا الشاشة وايقونة السينما المصرية والعربية، الفنانة سعاد حسنى، وحسين فهمى وعماد حمدى، ومن تأليف صلاح جاهين وممدوح الليثى.





جاء مشهد الاحتفال بشم النسيم واضحا في الفيلم باغنية الدنيا ربيع التي غنتها سندريلا الشاشة سعاد حسني بعد رحلة قامت بها الشركة التي تعمل بها ومعها زملاؤها خيرية احمد وحسن مصطفى وسمير غانم وحسين فهمي ومنى قطان.



