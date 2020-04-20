من على الكورنيش.. محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع وإجراءات الحظر

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يتم تطبيق كل قرارات مجلس الوزراء بخصوص إغلاق المتنزهات والكورنيش اليوم، للحفاظ على سلامة المواطنين، جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.





وتابع اللواء محمد الشريف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "معلش بكلمك من على الكورنيش"، وهذا لمتابعة الإجراءات والتزام المواطنين بتطبيق الحظر الكامل خلال اليوم بعيد شم النسيم.







وأكد على أن كل القائمين على المحافظة يقومون بالتواجد في الشوارع بالمحافظة لتشديد الإجراءات وعدم اختراق أي منها.







واعتذر محافظ الإسكندرية عن عدم قدرة المحافظة على استقبال المواطنين اليوم كعادتها، قائلًا: "معلش نقضي شم النسيم السنادي مع أسرنا في البيت".







وهنأ كل المصريين بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وأن الوضع اليوم مثال يحتذى به في كل المحافظات.