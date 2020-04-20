AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من على الكورنيش.. محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع وإجراءات الحظر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:01 ص
اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يتم تطبيق كل قرارات مجلس الوزراء بخصوص إغلاق المتنزهات والكورنيش اليوم، للحفاظ على سلامة المواطنين، جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.


وتابع اللواء محمد الشريف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "معلش بكلمك من على الكورنيش"، وهذا لمتابعة الإجراءات والتزام المواطنين بتطبيق الحظر الكامل خلال اليوم بعيد شم النسيم.


وأكد على أن كل القائمين على المحافظة يقومون بالتواجد في الشوارع بالمحافظة لتشديد الإجراءات وعدم اختراق أي منها.


واعتذر محافظ الإسكندرية عن عدم قدرة المحافظة على استقبال المواطنين اليوم كعادتها، قائلًا: "معلش نقضي شم النسيم السنادي مع أسرنا في البيت".


وهنأ كل المصريين بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وأن الوضع اليوم مثال يحتذى به في كل المحافظات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: غلق الشواطئ خلال شم النسيم ..فيديو

إغلاق مدن كاملة وحظر تجول شامل.. ماذا تخطط الحكومة لـ شم النسيم

هل تفتح الاسكندرية كوبرى ستانلى لـ تنزه المواطنين بأعياد شم النسيم ؟ المحافظ يرد

محافظ جنوب سيناء: ممنوع التجمعات في شم النسيم.. وفحص القادمين بكمين عيون موسى

شم النسيم.. خاف على نفسك وعلى أسرتك.. انتشار أمني موسع على الطريق الدائري.. أمن الجيزة: تطبيق قرار منع التجمعات بكل حسم حفاظا على المواطنين

رقم 1 فى مصر .. فسيخك السنادي على الكنبة.. هاشتاج يتصدر تويتر بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

محمد رمضان: لو فيه منتج قدر يدفع أجري أنا وعادل إمام مش هيلاقي يعيش

النجم أبو الشياكة.. فتحي عبد الوهاب ينشر صورته.. وأمير كرارة يعلق

بصقة من حيوان تفتك بـ فيروس كورونا في ثوانٍ.. تفاصيل

محمد صلاح في مسلسل رمضاني جديد.. تفاصيل

حكاية بولين.. خطوبة في قرية بالبحيرة تتسبب في إصابات ووفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الصين ترد على أستراليا: كلامكم بحقنا مرفوض .. ولن نسكت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. طفل يفقد والدته وجدته بفارق 4 أيام.. ووالده يصارع الموت

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الفسيخ

اعرف كل الفلاتر الموجودة في سيارتك و مواعيد تغييرها..صور