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أخبار العالم

المسماري: تركيا تستغل أزمة كورونا وتنقل المرتزقة إلى طرابلس ومصراته لتنفيذ مهام إرهابية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة.

وقال المسماري ـ في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية إن الجيش الليبي كشف تحركا تركيا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم، مشيرا إلى أن أنقرة حاولت استغلال أزمة كورونا ونقلت الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

يأتي ذلك فيما طالب البرلمان العربي تركيا، باحترام السيادة الليبية، ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دعا البرلمان العربي، في جلسة افتراضية عقدت في القاهرة، الأمم المتحدة إلى "التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح".

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