محافظ القليوبية يتفقد كورنيش بنها وكفر شكر لمتابعة قرارات شم النسيم.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، الاثنين، يرافقه اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، جولة ميدانية لتفقد شوارع المحافظة بكورنيش مدينة بنها وكفر شكر لمتابعة التزام المواطنين بعدم التواجد فى الحدائق والمتنزهات بمناسبة شم النسيم للتأكد من خلوها من المواطنين.





وأكد محافظ القليوبية -بحسب بيان- أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن شم النسيم بكل حزم وحسم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج مدن القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.





وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق أيضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم لمنع جميع أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.





وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا إن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة كورنيش القناطر وبنها على مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم، كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا على سلامة المواطنين.





وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.