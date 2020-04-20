في شم النسيم .. هل الفسيخ يحمي من كورونا ؟.. جمال شعبان يحذر حالات معينة من تناوله.. وطرق مختلفة لتقديمه على مائدة الطعام

طريقة التحضير:





- تخلى سمكة الرنجة أو الفسيخ حسب الرغبة وينزع كل الشوك منها تمامًا، ثم تنقع في الزيت لأكثر من ساعة حتى تلين وتفقد ملوحتها إن كانت حادقة.

- يفرم البصل والفلفل ثم توضع عليهما السوائل كالخل والزيت وعصير الليمون.

- يوضع اللحم الصافي للفسيخ أو الرنجة في الكابة مع المكونات السابقة وتخفق جيدا لتمام التجانس ويصبح قوام الخليط سائلا خفيفا، ثم تضاف له التوابل الكمون والبابريكا حتى تعطي لونا أحمر والشطة حسب الرغبة.

- توضع الطحينة على باقي المكونات في نهاية التحضير حتى تعادل الطعم المالح والحار مرة واحدة، وتقدر حسب الرغبة مع مراعاة كميتها وعدم الإفراط فيها، لأنها ستزيد من سمك الخليط السابق وتحوله لعجين كما أنها ستخفي طعم المكونات الأخرى.

- تقطع الليمونة الكاملة على الطبق عند التقديم.



