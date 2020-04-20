في شم النسيم .. هل الفسيخ يحمي من كورونا ؟.. جمال شعبان يحذر حالات معينة من تناوله.. وطرق مختلفة لتقديمه على مائدة الطعام

- طرق مختلفة لتقديم الفسيخ
- جمال شعبان يحذر هذه الحالات من تناول الفسيخ
- تناول الفسيخ يحمي من كورونا ؟
لا يكتمل شم النسيم لدى كثير من الأشخاص إلا بتناول الفسيخ والرنجة، على الرغم من التعب الشديد الذى يمكن ان يصيبهم بعد ذلك، لكن اليوم سنقدم طرقا صحية وخفيفة لتجهيز الفسيخ.
طريقة عمل الفسيخ واحدة من أسهل الطرق في تجهيز الأسماك المالحة، ويعد الفسيخ وجبة الغداء للاحتفال بشم النسيم، فتعرفي على طريقة عمل الفسيخ بخطوات سهلة وبسيطة على طريقة الشيف الشربيني.
مكونات الفسيخ:
واحدة من أسماك الفسيخ.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
ربع ملعقة صغيرة من الشطة.
عصير ليمون.
ملعقتان كبيرتان الحجم من زيت الزيتون.
البصل.
اقرأ أيضًا:
طريقة عمل الفسيخ:
- اخلي الفسيخ من الشوك والجلد تماما.
- قومي بتقطيعه شرائح متساوية الحجم.
- ضعي عليه بعض الخضراوات مثل الطماطم والخيار والفلفل والليمون وزيت الزيتون.
- قدمي الوجبة الشهية مع العيش الطازج والبصل الأخضر.
طريقة عمل فسيخ سبريد :
المكونات
2 بصل كبيرة
2 فص ثوم
رنجة مخلية أو فسيخ مخلي
زيت
كوب صغير عصير ليمون
ملعقة كبيرة خل
3 ملعقة كبيرة طحينة
ليمونة كاملة
فلفل أخضر حار أو رومي حسب الرغبة
كمون
شطة
بابريكا
طريقة التحضير:
- تخلى سمكة الرنجة أو الفسيخ حسب الرغبة وينزع كل الشوك منها تمامًا، ثم تنقع في الزيت لأكثر من ساعة حتى تلين وتفقد ملوحتها إن كانت حادقة.
- يفرم البصل والفلفل ثم توضع عليهما السوائل كالخل والزيت وعصير الليمون.
- يوضع اللحم الصافي للفسيخ أو الرنجة في الكابة مع المكونات السابقة وتخفق جيدا لتمام التجانس ويصبح قوام الخليط سائلا خفيفا، ثم تضاف له التوابل الكمون والبابريكا حتى تعطي لونا أحمر والشطة حسب الرغبة.
- توضع الطحينة على باقي المكونات في نهاية التحضير حتى تعادل الطعم المالح والحار مرة واحدة، وتقدر حسب الرغبة مع مراعاة كميتها وعدم الإفراط فيها، لأنها ستزيد من سمك الخليط السابق وتحوله لعجين كما أنها ستخفي طعم المكونات الأخرى.
- تقطع الليمونة الكاملة على الطبق عند التقديم.
أقرا أيضًا
وناشد الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق، فى ندوة خاصة بموقع صدى البلد الاخبارى، المصريين بالتوقف عن النزول من البيت والتجمع فى الأماكن العامة مع العائلات والأقارب والابتعاد التام عن تناول الفسيخ والرنجة ، قائلًا:" كفاية علينا الكورونا".
وحذر عميد معهد القلب السابق، مرضى الامراض المزمنة، من الضغط والسكر والقلب من تناول الفسيخ والرنجة، لافتًا إلى أن الفسيخ عبارة عن سمك متعفن يصيب مرضى الضغط بارتفاع ضغط الدم بشكل عالى يؤثر على سلامتهم.
واكد ان نسبة الصوديوم والبوتاسيم الموجود بالفسيخ تسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، مما يؤدى الى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل الى حد الاصابة بنزيف فى المخ وفشل بعضلة القلب.
وتابع قائلًا:" الفسيخ يتسبب فى الإصابة لمرضى القلب بذبحة صدرية لأن به نسبة عالية من الملح وهو الذى يعد العدو الأول للقلب".
أثيرت خلال الأيام الماضية بعض الأقاويل حول تناول الفسيخ والرنجة والملوحة في شم النسيم وعلاقتهم بالوقاية من فيروس كورونا .. فما صحة هذا الأمر؟!
قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه لاعلاقة بين تناول الفسيخ والرنجة والملوحة والوقاية من فيروس كورونا او المساهمة في الشفاء منه بل تناول هذه الأطعمة شديدة الملوحة يعرض الانسان للإصابة بالكثير من المشاكل الصحية وتزداد المخاطر اذا تم شرائها من الاماكن غير الموثوقة.
وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأسماك بصفة عامة تحتوى على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة وتزيد التركيز والذكاء وكانت غذاء الحضارات والشعوب المتقدمة وأبرزها الحضارة الفرعونية، ولكن هذه الفوائد الصحية للأسماك نحصل عليها في حال اعدادها وتناولها بطريقة صحيحة .