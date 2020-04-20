115 ألف قناع هدية من شينجيانج الصينية لـ مصر لمكافحة كورونا

قالت وكالة (شينخوا) الصينية إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسلمت أمس الأحد مجموعة من المواد الطبية المستخدمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تبرعت بها حكومة منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم.

ووفقا للسفارة الصينية بمصر، فقد شملت تبرعات حكومة منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، 100 ألف قناع جراحي و15 ألف قناع N95 وألف بدلة واقية و1200 مجموعة اختبار للفيروس.

وخلال تسلم الهدية، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبد الغفار عن شكره وتقديره للحكومة الصينية وحكومة شينجيانج.

وأشاد بتعامل الصين مع أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن مكافحة الصين للفيروس حققت نجاحا كبيرا.

ومن جانبه، أعرب سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانغ، عن تقديره للمساعدة التي قدمتها الوزارة للطلاب الصينيين في مصر، مؤكدا أن الطلاب المصريين في الصين آمنون وسالمون.

وقال لياو ليتشيانج إن التبرع بالمواد يعكس العلاقات العميقة بين البلدين، مؤكدا أن هناك أسبابا قوية لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أكبر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد.

في سياق متصل، عقدت السفارة الصينية بالقاهرة أمس الأحد، المؤتمر الصحفي السابع عبر شبكة الإنترنت حول آخر التطورات بشأن فيروس كورونا، عرض خلاله سفير الصين بالقاهرة وضع مكافحة الفيروس في الصين والتعاون في هذا الصدد بين البلدين.

وبحسب السفير، سيكون هناك دفعة ثانية مقررة للوصول إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل ودفعة ثالثة قيد التنسيق بين الجانبين، بعد وصول الدفعة الأولى من المواد الطبية لمكافحة الفيروسات من الحكومة الصينية والتي سبق وتسلمتها مصر.

وتسلمت مصر الخميس الماضي شحنة من المساعدات الطبية، وشملت الشحنة أربعة أطنان، تضمنت مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة N95، و10 آلاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلي 10 آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا.

وأكد لياو أن آثار الفيروس على مشروعات التعاون الثنائي الكبرى في مصر محدودة ولن يكون هناك تغيير في سياسة الاستثمار من الجانب الصيني في المستقبل.