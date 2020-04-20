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أحمد موسى يطلق #100_مليون_ فى _البيت.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:34 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهى عمرو - آيات أحمد
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه قام بوضع «#100_مليون_ فى _البيت».

وأضاف «موسى»، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جميع المواطنين موجودين فى المنازل والجميع يحتفل بمنزله بعيد شم النسيم.

قال الإعلامى أحمد موسى، إن جميع المصريين الموجودين فى المنزل، موضحًا أن شوارع مصر اليوم "فل ونظيفة".



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الــ 100 مليون مواطن متواجدين فى المنازل.


وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك التزاما تاما من الجميع، وقدم الشكر لجميع المواطنين الملتزمين بالمنازل.


وأوضح أحمد موسى، أن الشوارع بها الشرطة والمحافظين وبعض المواطنين الذين يسيرون بالسيارات الخاصة.


ولفت أحمد موسى، إلى أن الالتزام والانضبات شيئا جميلا، والجميع على قدر المسئولية، وكشف أن شواطئ الأسكندرية خالية تماما من المواطنين.



وظهر أحمد موسى على الهواء وبجانبه أكثر من أكله، "وجبات كثيرة ومختلفة".

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