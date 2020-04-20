حظر شم النسيم بسبب كورونا.. أكمنة ودوريات على الطريق الدائري بالقاهرة والجيزة والقليوبية

نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية متحركة وأكمنة ثابتة على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.





وانتشرت أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق الدائري بكامل قطاعاته بمناطق القاهرة والجيزة والقليوبية لمنع الانتظار أعلى مناطق كورنيش المنيب، ومسطرد، ومنع تحركات النقل العام واتوبيسات الرحلات التى تنتقل بين المحافظات.









وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، تم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة ، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.





وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر غلق المولات والمحال التجارية، اليوم الاثنين وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.