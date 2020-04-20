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محافظ القليوبية: المواطنون ملتزمون بالمنازل ولا توجد مخالفات.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:47 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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البهي عمرو - آيات أحمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إن هناك تعليمات بعدم تواجد المواطنين أمام  الحدائق و على المراسي وعلى الكورنيش، موضحًا أن جميع الحدائق مغلقة.

وأضاف محافظ القليوبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المواطنين التزموا بالتعليمات ولم يذهب أحد لأى حديقة أو أى مرسي أو كورنيش.

وأشار محافظ القليوبية ، إلى أن القناطر الخيرية لا يوجد بها أى شخص اليوم، مؤكدًا أن الأيام العادية قبل فيروس كورونا كانت تمتلئ عن آخرها.

وأوضح محافظ القليوبية ، أن حدائق القناطر تشهد زوار من الدول العربية وليس من مصر فقط، وكشف أن المخالفات غير متواجدة، مؤكدًا " كان فى واحد وبنته واتكلمت معاه ومشى".

ولفت محافظ القليوبية ، إلى أن، عمال النظافة يقومون بمجهود كبير فى تنظيف الشوارع و الحدائق.

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