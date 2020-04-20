محافظ القليوبية: المواطنون ملتزمون بالمنازل ولا توجد مخالفات.. فيديو

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إن هناك تعليمات بعدم تواجد المواطنين أمام الحدائق و على المراسي وعلى الكورنيش، موضحًا أن جميع الحدائق مغلقة.

وأضاف محافظ القليوبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المواطنين التزموا بالتعليمات ولم يذهب أحد لأى حديقة أو أى مرسي أو كورنيش.

وأشار محافظ القليوبية ، إلى أن القناطر الخيرية لا يوجد بها أى شخص اليوم، مؤكدًا أن الأيام العادية قبل فيروس كورونا كانت تمتلئ عن آخرها.

وأوضح محافظ القليوبية ، أن حدائق القناطر تشهد زوار من الدول العربية وليس من مصر فقط، وكشف أن المخالفات غير متواجدة، مؤكدًا " كان فى واحد وبنته واتكلمت معاه ومشى".

ولفت محافظ القليوبية ، إلى أن، عمال النظافة يقومون بمجهود كبير فى تنظيف الشوارع و الحدائق.