محافظ القليوبية: المواطنون ملتزمون بالمنازل ولا توجد مخالفات.. فيديو

قال اللواء عبد
الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إن هناك تعليمات بعدم تواجد المواطنين أمام الحدائق و على المراسي وعلى الكورنيش، موضحًا أن
جميع الحدائق مغلقة.
وأضاف محافظ
القليوبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة
صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المواطنين التزموا بالتعليمات ولم يذهب
أحد لأى حديقة أو أى مرسي أو كورنيش.
وأشار محافظ
القليوبية ، إلى أن القناطر الخيرية لا يوجد بها أى شخص اليوم، مؤكدًا أن الأيام
العادية قبل فيروس كورونا كانت تمتلئ عن آخرها.
وأوضح محافظ
القليوبية ، أن حدائق القناطر تشهد زوار من الدول العربية وليس من مصر فقط، وكشف
أن المخالفات غير متواجدة، مؤكدًا " كان فى واحد وبنته واتكلمت معاه ومشى".
ولفت محافظ
القليوبية ، إلى أن، عمال النظافة يقومون بمجهود كبير فى تنظيف الشوارع و الحدائق.