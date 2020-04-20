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أخبار البلد

بتخفيضات تصل 25%.. ننشر أسعار ياميش رمضان في منافذ وزارة الزراعة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية وتخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذا ثابتا ومتحركا.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية إن التخفيضات تصل إلى 25% تخفيفًا عن كاهل محدودي الدخل، لافتا الى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل 25%، لرفع العبء عن المواطن.


وأشار إلى أن الأسعار كالآتي:


سوبيا بـ25 جنيها نص كيلو.


زبيب إيرانى بـ30 جنيها طبق نص كيلو.


زبيب مصرى بـ20 جنيها طبق نص كيلو.


زبيب مصرى فاخر بـ30 جنيها طبق نص كيلو.


فول سودانى بـ20 جنيها طبق نص كيلو.


جوز هند بـ28 جنيها نص كيلو .


وأضاف حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، أن جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير مثل الزيت والأرز والسكر والخضراوات والعسل واللحوم وجميع السلع الأخري والتي تكفي لأشهر قادمة بما فيها شهر رمضان .


وأضاف" مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المنافذ توفر السلع بتخفيضات تبدأ من ٢٠ % وجار العمل على مزيد من الانخفاضات علي حسب أسعار السلع .


وأوضح أن جميع منافذ وزارة الزراعة مفتوحة أمام الجميع كل يوم حتي الساعة ٥ مساء في أيام الحظر ، أما الأيام العادية يتم فتحها أمام المستهلكين حتي منتصف الليل.
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