كان عيدا شعبيا يحتفل به المزارعون.. متى بدأ الاحتفال بشم النسيم في مصر؟

يعود تاريخ الاحتفال بيوم شم النسيم، كما هو معروف، إلى عصر قدماء المصريين، لكن في الوقت ذاته يمكن القول إن المؤرخين اختلفوا في معرفة متى بدأت مصر الاحتفال بيوم شم النسيم، حيث يعتقد كثير من الباحثين أن بداية الاحتفال بهذ المناسبة ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات وقبل بناء الأهرامات بقرون طويلة.





أما المؤرخ والفيلسوف اليوناني "بلوتارخ" فيرى أن تاريخ شم النسيم يعود إلى 4000 سنة قبل الميلاد.





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ويُجمع أغلب الباحثين على كون الاحتفال قد بدأ رسميًا منذ عام 2700 قبل الميلاد، مع نهاية الأسرة الثالثة الفرعونية وبداية الأسرة الرابعة، وإن كان معروفًا قبل ذلك، وانتقل إلى حضارات العالم القديم عن طريق مصر.



