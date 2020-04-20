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كان عيدا شعبيا يحتفل به المزارعون.. متى بدأ الاحتفال بشم النسيم في مصر؟

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:06 م
متى بدأ الاحتفال
متى بدأ الاحتفال بيوم شم النسيم رسميا في مصر؟
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هدير علاء
يعود تاريخ الاحتفال بيوم شم النسيم، كما هو معروف، إلى عصر قدماء المصريين، لكن في الوقت ذاته يمكن القول إن المؤرخين اختلفوا في معرفة متى بدأت مصر الاحتفال بيوم شم النسيم، حيث يعتقد كثير من الباحثين أن بداية الاحتفال بهذ المناسبة ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات وقبل بناء الأهرامات بقرون طويلة.

أما المؤرخ والفيلسوف اليوناني "بلوتارخ" فيرى أن تاريخ شم النسيم يعود إلى 4000 سنة قبل الميلاد.

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ويُجمع أغلب الباحثين على كون الاحتفال قد بدأ رسميًا منذ عام 2700 قبل الميلاد، مع نهاية الأسرة الثالثة الفرعونية وبداية الأسرة الرابعة، وإن كان معروفًا قبل ذلك، وانتقل إلى حضارات العالم القديم عن طريق مصر.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن البداية الرسمية لعيد من الأعياد الشعبية لا تعني بالضرورة أنه لم يكن موجودًا من قبل، حيث أن يوم أو عيد شم النسيم بدأ كعيد شعبي يحتفل به المزارعون مع بداية فصل الحصاد، واستمر كذلك حتى تم الاحتفال به رسميًا في نهاية الأسرة الثالثة وبداية الرابعة.
كان عيدا شعبيا يحتفل به المزارعون.. متى بدأ الاحتفال بشم النسيم في مصر؟
كان عيدا شعبيا يحتفل به المزارعون.. متى بدأ الاحتفال بشم النسيم في مصر؟
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