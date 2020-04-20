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حوادث

أول ضحايا شم النسيم .. غرق شاب أثناء احتفاله بالاستحمام في الترعة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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محمد امين

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه غريقا بترعة النعناعية بمحافظة المنوفية أثناء قيامه بالاستحمام احتفالا بشم النسيم. 


وتلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بتقدم أهالي عزبة الزهارنة بمركز أشمون ببلاغا يفيد بعثورهم على جثة لشاب لقي مصرعه أثناء استحمامه  احتفالا بشم النسيم. 


وبالانتقال والفحص تبين انتشال الأهالي لجثة المدعو مصطفي. ا 18 عاما وكان قد لقي مصرعه أثناء استحمامه بترعة النعناعية وتمكن الأهالي من إنتشال جثته.


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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