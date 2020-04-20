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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حدائق منتجع الغلابة للتأكد من إغلاقها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حدائق القناطر الخيرية في يوم شم النسيم للاطمئنان على خلوها من التجمعات أو الزائرين في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال المحافظ خلال الجولة إن حدائق القناطر المعروفة بمنتجع الغلابة أغلقت اليوم أبوابها لأول مرة منذ نشأتها أمام الزائرين في احتفالات أعياد شم النسيم بسبب فيروس كورونا حيث كانت الحدائق في الأعوام السابقة تسجل أعلى نسب حضور في هذه المناسبة للخروج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التي تشتهر بها مدينة القناطر الخيرية.


وأكد محافظ القليوبية أن حدائق القناطر وشبرا الخيمة وبنها وجميع أنحاء المحافظة شهدت التزاما كاملا من المواطنين بعدم الخروج إليها للاحتفال بأعياد الربيع كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.


وأهاب المحافظ بالمواطنين استمرار رفع الوعي بالالتزام بالمنازل وتطبيق القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

محافظ القليوبية يتفقد حدائق منتجع الغلابة للتأكد من إغلاقها
محافظ القليوبية يتفقد حدائق منتجع الغلابة للتأكد من إغلاقها
محافظ القليوبية يتفقد حدائق منتجع الغلابة للتأكد من إغلاقها
محافظ القليوبية يتفقد حدائق منتجع الغلابة للتأكد من إغلاقها
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