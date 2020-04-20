أمن أسوان يواصل حملاته المرورية ويضبط مخالفات متنوعة

تواصل مديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون .





وتم اليوم تنفيذ حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء المحافظة لتحقيق الانضباط المرورى ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وقد أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 133 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 23 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 15 مخالفة، وتحرير 37 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 55 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.





كما تم فحص 25 قائد سيارة قائد سيارة سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط سائق لتعاطيه وأقراص مخدرة .





وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.





هذا بالإضافة إلى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وإتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .





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