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محافظات

حب العمل عبادة.. قصة طبيب دهب الذي لم يمنعه بلوغ المعاش من القيام برسالته في التصدي لفيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:01 ص
طبيب دهب
طبيب دهب
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ايمن محمد
رغم انه كان  لم يفصله عن بلوغ سن المعاش غير ايام لكنه فضل ان يكون جندي في الجيش الابيض لمكافحة الامراض والاوبئة  وخاصة مع تفشي فيروس كورونا القاتل ومازال متطوعا في مكافحة فيروس كورونا.. تلك هى قصة الطبيب محمد حسين احد أشهر أطباء مدينة دهب بجنوب سيناء.

 فبعد انتشار فيروس كورونا في العالم بدا الدكتور محمد حسين يرش  ويعقم الشوارع بنفسه  ويوعي  سكان دهب بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، باعتباره أكثر خبرة في مكافحة تلك الفيروسات إذ أنه متخصص في مكافحة الأمراض الوقائية.

الطبيب محمد حسين، الذي بدأ حياته طبيب تكليف  لمدينة دهب  سنة ١٩٨٨ رفض الإنابة في كبري المستشفيات  ليبقي يؤدي رسالة  الطب وارجع سبب بقاءه في دهب إنه كان  المرضي  لا يجدون اطباء   لتشخيص حالاتهم  المرضية  ويضطرون  للسفر لمحافظاتهم .

التخصص العملي للدكتور محمد حسين اذ انه  متخصص في  ترصد الامراض الوبائية  ولذلك فور  ظهور  وباء كورونا عالميا بدا  في رش  وتعقيم  الشوارع والاماكن العامة بالكلور والصابون  حيث إن فيروس كورونا مثل بقعة  الدهن  يمحوها الكلور  والصابون .

 واكد حسين إنه مستمر في رش وتعقيم الشوارع  وكذلك التجممعات البدوية 
 وطالب الجميع الالتزام  بالبقاء في  المنازل  مشيرا الي ان الاطفال لا تظهر عليهم اعراض كوررنا ولكن ينقلون العدوي   للكبار  فلابد من تعليم الاطفال  ضرورة غسل اليدين  والعادات الصحية .

 وقد  اعلنت  النقابة الفرعية للاطباء بجنوب سيناء  إن الدكتور محمد حسين كان مثال للطبيب الذي تطوع بجهده  بعد خروجه علي المعاش لمكافحة كورونا وكان مثال للطبيب  المخلص  المتفاني  في عمله   وسوف يتم تكريمه بعد  انتهاء بعد التخلص من وباء كورونا .
 اقرا ايضا : 



حب العمل عبادة.. قصة طبيب دهب الذي لم يمنعه بلوغ المعاش من القيام برسالته في التصدي لفيروس كورونا
حب العمل عبادة.. قصة طبيب دهب الذي لم يمنعه بلوغ المعاش من القيام برسالته في التصدي لفيروس كورونا
حب العمل عبادة.. قصة طبيب دهب الذي لم يمنعه بلوغ المعاش من القيام برسالته في التصدي لفيروس كورونا
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