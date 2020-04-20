أمريكا والمكسيك وكندا تقرر تمديد إغلاق الحدود بسبب كورونا

أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى الأمريكي تشاد وولف أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اتفقت على تمديد غلق الحدود بينها بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال وولف على تويتر:" كما ذكر الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، فإن مراقبة الحدود وقيود السفر والقيود الأخرى لا تزال حاسمة لإبطاء انتشار فيروس كورونا والسماح بالانفتاح التدريجي للبلاد".





وأضاف:"وبتعاون وثيق، اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على تمديد القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر حدودهم المشتركة لمدة 30 يومًا إضافيًا".





إلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصدرها قائمة أكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا بواقع أكثر من 765 ألف إصابة، وأكثر من 40 ألف حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، بحسب تقديرات "وورلد ميتر".



