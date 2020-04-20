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أخبار البلد

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ48 ساعة القادمة، بدءا من غد، الثلاثاء، ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا العام، حيث تصل درجة الحرارة على البلاد إلى 38 درجة مئوية على جنوب البلاد وتصل على القاهرة إلى 35 درجة  ويكون الطقس شديد الحرارة. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تتواجد الشبورة المائية على الطرق وتتلاشي مع بداية أشعة الشمس في الظهور.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي يتسبب في جلب رياح جنوبية غربية قادمة من شرق ليبيا والصحراء الغربية، غير محملة بالرمال والأتربة، تسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار ويبقي الطقس مائل للبرودة ليلا. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري 32 للعظمى والصغري 17، وعلى السواحل الشمالية تكون العظمي 25 والصغري 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 32 للعظمى و23 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى و20 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى و22 للصغرى.
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