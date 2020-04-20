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أخبار البلد

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:52 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من غد الثلاثاء، وحتى نهاية أبريل الجاري، 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة، إن الرحلات الاستثنائية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، وشركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، وفق جدول تشغيلي محدد يبدأ من الغد 21 أبريل حتى 30 أبريل الجاري، لعودة العالقين بالخارج. 

وينشر "صدى البلد"، تفاصيل جدول مواعيد هذه الرحلات الاستثنائية، كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل:
= تسير مصر للطيران رحلة إلى بيروت، حيث تغادر مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء. 

يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل:
= تسيير مصر للطيران رحلة إلى الرياض، حيث تغادر مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا. 

يوم الخميس الموافق 23 أبريل:
= مغادرة القاهرة 11 رحلة طيران، 7 لشركة مصر للطيران، و4 تسييرهم إير كايرو، َوتقلع جميعها من مطار القاهرة، وفقا للمواعيد التالية:

* تسيير مصر للطيران رحلة إلى واشنطن تقلع في تمام الساعة 11 صباحا، ورحلة أخرى إلى كازابلانكا تقلع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، ورحلة إلى أمستردام تقلع في تمام الساعة 10 صباحا، ورحلة إلى موسكو تقلع في تمام الحادية عشر صباحا، ورحلة إلى البحرين تقلع في تمام الثانية ظهرا.

* ورحلة إلى بومباي تقلع في تمام الساعة الخامسة مساء، ورحلة إلى  جوانزو في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا. 

* بالنسبة لرحلات إيركايرو في يوم الخميس، تغادر 4 رحلات من مطار القاهرة رحلة إلى فرانكفورت تقلع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وثلاث رحلات تقلع إلى المالديف والجزائر وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

يوم الجمعة القادمة الموافقة 24 أبريل:
= تسيير مصر للطيران 3 رحلات وشركة إير كايرو رحلتين، في المواعيد التالية: 

* تسيير مصر للطيران رحلة إلى واشنطن تقلع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، ورحلة إلى جوهانسبرج تقلع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ورحلة إلى بانجكوك تقلع في تمام الحادية عشر والنصف مساءا. 

* تسيير أير كايرو رحلتين في تمام الساعة َالنصف صباحا، أحدهما إلى أثينا والأخرى إلى بلجراد. 

يوم الأحد الموافق 26 أبريل:
= تسيير شركة إير كايرو رحلة إلى فرانكفورت تقلع من مطار القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحا. 

يوم الأثنين الموافق 27 أبريل:
= تسيير شركة اير كايرو رحلة إلى كييف تقلع من مطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل:
= تسيير شركة إيركايرو، رحلة إلى جاكرتا تقلع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

يوم الخميس الموافق 30:
= تسيير شركة إيركايرو رحلة إلى أديس أبابا تقلع في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا ثم إلى نيروبي. 

ومن المقرر، أن تعود كافة الرحلات الاستثنائية إلى مطار مرسى علم، لوضع جميع المصريين العائدين من الخارج في الحجر الصحي، لمدة 14 يوم، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وهي فترة حضانه المرض للتأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بالفيروس القاتل. 

وكشفت المصادر، قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، وهي كالتالي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانجكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي". 

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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