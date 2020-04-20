دعت الجميع للالتزام.. السعودية تصل إلى 10 آلاف إصابة بكورونا وتوجه رسائل للمواطنين

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة ان أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى أكثر من 10 آلاف حالة في المملكة.





وناشد الوزير الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية ومنع انتشار الفيروس.





وقال: "وباء فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خطير، وانتشاره في العالم كبير، وتخطى حاجز الـمليونين ونصف على مستوى العالم".





وشدد وزير الصحة على أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء، وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان.





وقال : "إن شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، نأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف؛ جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي".





وأوضح "الربيعة" سبب تزايد الحالات في الأيام الثلاثة الماضية قائلًا: "لاحظ الجميع خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا؛ وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها".





ورفع وزير الصحة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال، والتي تم اعتمادها لدعم الوزارة في هذه الجائحة.



