بعد فضيحة غرف النوم.. السجن عامين وغرامة 5000 جنيه عقوبة فتاة التيك توك حنين حسام





وقالت النائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب إن عقوبة



تحريض على الفسق والفجور



وجاءت وقالت النائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب إن عقوبة حنين حسام تندرج تحت عقوبة التحريض على الفسق والفجور والأعمال المنافية للآداب، وهي عقوبة كبيرة تنتظر صاحبها.وجاءت عقوبة التحريض على الفسق والفجور في قانون العقوبات المادة ١٧٨ ، نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".





ومن ضمن العقوبات التي قد تتعرض لها حنين حسام،المادة 269 مكررا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي نصت على: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.





ووفقًا للقانون: "فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".





ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.





الداخلية تفحص فيديو حنين حسام

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة، قالت فيه " إن الأجهزة الأمنية، تفحص فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين".





وأضاف "تقوم الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادا لضبطها حال إصدار أمر بضبط الفتاة وإحضارها فى حال تقديم بلاغات ضدها".





جامعة القاهرة تحيل حنين حسام إلى التحقيق

من جانبه، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام الطالبة بـ كلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.





وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.





وأشار الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا علي أنه علي الفور تمت إحالة الطالبة إلى التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.





وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.





حنين حسام تبرأئ نفسها

تداول أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو عن الطالبة حنين حسام، توضح فيه حقيقة موقفها من اتهاماتها بدعوة الفتيات للعمل معها في وكالتها "لايكي".





وقالت إن الفيديوهات المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا والتليفزيون، غير كاملة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 3 آلاف دولار التي تحصل عليها أموال، يحصل المطربون ولاعبو الكرة، على أضعافها، مضيفة أن ممثلين وفنانين كبارا يصورون فيديوهات عبر منصة التيك توك، لذا هو ليس مجال للدعارة.





وقالت الطالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الأبلكيشن "لايكي" الذي دعت الفتيات للعمل من خلاله، عليه الكثير من المشاهير، مطالبة الجميع بالدخول عليه والإطلاع على محتواه، موضحة أن العشرة المتصدرين الموقع من نشر الفيديوهات هم شباب من الوطن العربي والعالم، متسائلة كيف يكون موقعا للدعارة وبه شباب.





وتابعت حنين باكية "بعد إذن الناس اللي بتشير الفيديوهات والأخبار الكاذبة أن تتحرى الدقة، فيه ناس بتتدمر من اللى أنتوا بتعملوه، أنا أول مرة أعيط في فيديو، وعمري ما قلت لفظ خارج، ومش بحب الحال المايل، وطلبت بنات محجبة وتكون محترمة، وده كان مضمون كلامي".





وأشارت إلى أن "الأجور والمرتبات التي تحصل عيلها الفتيات هي للنهوض بالأبلكيشن عشان مفيش حد بيشتغل ببلاش، وعمري في حياتي ما روجت لأبلكيشن سيئ السمعة، ولي معارك مع أبلكيشنات ليها علاقة سمعة سيئة"،ولو بعمل حاجة زي دي عمري ما أطلع أقولها في العلن بيشوفها أكثر من 200 ألف".

