حنين حسام: أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو.. شاهد

قالت حنين حسام بلوجر على السوشيال ميديا ، إن أهلها طلبوا منها إغلاق السوشيال ميديا بعد الفيديو الذي أساء لها ، منوهة إلى أنها تعانى من التنمر والسخرية ولكن السبب في ذلك فراغ المواطنين في زمن الكورونا .





وأضافت " حسام" ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " ، أنها حصلت على ٣٠٠٠ جنيه لكي تقوم بالدعاية على التطبيق الجديد " لايكي" ، موجهة رسالة للمهاجمين:" أنا أبويا وأمى راضيين عني جدا..وأتحدى حد يجيب لي صورة بشعري" .





وأوضحت أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ بنت مشهورين مثلي على تطبيق التيك توك ، متابعة :" أنا بعمل محتوى مفيد علي اليوتيوب بتكلم فيه عن الآثار" .





وأكدت أنها حاصلة في الترم الأول جيد جدا مرتفع ، معتذرة للجمهور علي مابدر منها.





وكان قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.



