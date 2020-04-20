AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:40 م
الصحة العالمية تنفي
الصحة العالمية تنفي إخفاء معلومات بشأن فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
ردت منظمة الصحة العالمية على الاتهامات الأمريكية بإخفاء معلومات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونفى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إخفاء معلومات عن الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ونقلت عن مدير المنظمة قوله إنها لم تخف شيئا على الولايات المتحدة بشأن ما يتعلق بكورونا.

من جانبه اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين وإخفاء الحقائق بشأن جائحة كورونا.

وانتقد ترامب تعامل المنظمة الصحية مع الأزمة معتبرا أنها السبب في فقدان آلاف الأرواح، معلنا وقف التمويل الأمريكي للصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يقود حملة ضد الصحة العالمية.. هل يستقيل مدير المنظمة؟

100 يوم على ظهور كورونا.. مدير منظمة الصحة العالمية يحرج ترامب

الكونجرس يطالب مدير الصحة العالمية بالمثول أمامه لاستجوابه

ترامب: الصحة العالمية تسببت في فقدان مئات الأرواح بـ فيروس كورونا

أول رد من مدير منظمة الصحة العالمية على قرار ترامب بوقف التمويل

مدير الصحة العالمية يرد على قرار ترامب بتعليق تمويل المنظمة

ترشيحاتنا

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

الجمهور يطارد درة .. علاقتها العاطفية وعمرها الحقيقى مثار جدل

رمضان كريم.. أول يوم صيام حر شديد ورياح وأتربة وسقوط أمطار

ابنة منال سلامة بعد خروجها من الحجر الصحي: فوجئت بمدى الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا فى مصر ..فيديو

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

منذ القدم.. لماذا يتناول المصريون الفسيخ والبيض فى شم النسيم؟

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

تبدأ بالقيء والإسهال .. أعراض التسمم بسبب الفسيخ

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك