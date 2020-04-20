الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

ردت منظمة الصحة العالمية على الاتهامات الأمريكية بإخفاء معلومات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ونفى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إخفاء معلومات عن الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





ونقلت عن مدير المنظمة قوله إنها لم تخف شيئا على الولايات المتحدة بشأن ما يتعلق بكورونا.





من جانبه اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين وإخفاء الحقائق بشأن جائحة كورونا.



