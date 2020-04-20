AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

في رحاب القرآن الكريم.. برنامج يومي لوزير الأوقاف في رمضان على التليفزيون المصري والإذاعة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:13 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
يستضيف التلفزيون والإذاعة، الدكتور محمد  مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتقديم برنامج "في رحاب القرآن الكريم" على قنوات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم يوميا في رمضان.


البرنامج يجمع بين مقدمة قرآنية بصوت المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ( رحمه الله رحمة واسعة ) حول موضوع كل حلقة على حدة، ثم التناول الموضوعي لإحدى القضايا الموضوعية في رحاب القرآن الكريم في أسلوب عصري ميسر، وتختم كل حلقة بابتهالات مختارة من ابتهالات المرحوم الشيخ النقشبندي ( رحمه الله رحمة واسعة ) ، البرنامج من إخراج  عبير الليثي.


ووجه وزير الأوقاف الشكر للتليفزيون المصري والهيئة الوطنية للإعلام.


وأعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستنشر لاحقًا مواعيد إذاعته على شاشات وإذاعات التلفزيون والإذاعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاته.. حفيد النقشبندي يذكر المشاهدين بابتهال "مولاي" على الهواء..فيديو

في ذكرى وفاته.. النقشبندي أستاذ المداحين رحل تاركا خلفه كنزا من الابتهالات

الأوقاف: ترشيح المتميزين في مسابقة القرآن الكريم العالمية للإذاعة والتلفزيون

ريحة ماسبيرو .. الإعلامي أحمد مختار يروي حكايته مع السينما والمسرح ..فيديو

مشاهير من بلدي.. الشيخ محمد عبد الواحد خطبته أجلت برنامج علي الناصية ودفن بالبقيع

ترشيحاتنا

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

لمرضى ضغط الدم المرتفع .. تناول هذا المشروب بعد وجبة الفسيخ

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

يربطنا به صلة الدم فقط.. زوجة شقيق معتز مطر تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

AdvertisementS

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة