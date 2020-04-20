في رحاب القرآن الكريم.. برنامج يومي لوزير الأوقاف في رمضان على التليفزيون المصري والإذاعة

يستضيف التلفزيون والإذاعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتقديم برنامج "في رحاب القرآن الكريم" على قنوات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم يوميا في رمضان.









البرنامج يجمع بين مقدمة قرآنية بصوت المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ( رحمه الله رحمة واسعة ) حول موضوع كل حلقة على حدة، ثم التناول الموضوعي لإحدى القضايا الموضوعية في رحاب القرآن الكريم في أسلوب عصري ميسر، وتختم كل حلقة بابتهالات مختارة من ابتهالات المرحوم الشيخ النقشبندي ( رحمه الله رحمة واسعة ) ، البرنامج من إخراج عبير الليثي.









ووجه وزير الأوقاف الشكر للتليفزيون المصري والهيئة الوطنية للإعلام.







