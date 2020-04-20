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فن

إيمي سمير غانم تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد .. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:07 م
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ايمي سمير غانم جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ايمي سمير غانم بالفيديو في تحدي جديد لها عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك وهي تقلد فيديو "انت باباي ولا انت لاقيتي".

وشاركت ايمي سمير غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم. 

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".
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