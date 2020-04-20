طريقة عمل جلاش دجاج للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل جلاش دجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير جلاش دجاج:
جلاش
دجاج مفروم
مشروم
ملح – فلفل
زعتر
جوزة الطيب
بصل – ثوم
جزر
زيت
طريقة عمل جلاش دجاج:
* باستخدام كبة كهربائية افرمي الجزر والبصل والكرفس والكرات
* ضعي الخليط المجروش في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة وجوزة الطيب
* اضيفي لحم الدجاج المفروم واستمري في التقليب حتى ينضج
* اضيفي المشروم المفروم وعليه الطماطم المبشورة
* استخدمي صينية الكب كيك، قطعي الجلاش مربعات متساوية، ضعي أكثر من واحدة في فتحة الكب كيك مع دهنها بالزيت
* ضعي الحشو ثم أغلقي الجلاش وادهنيه بالزيت مرة أخرى وأدخليه فرن ساخن حتى يحمر ثم قدميه.