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طريقة عمل جلاش دجاج للشيف شربيني

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:01 م
طريقة عمل جلاش دجاج
طريقة عمل جلاش دجاج للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل جلاش دجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير جلاش دجاج:
جلاش 
دجاج مفروم 
مشروم 
ملح – فلفل 
زعتر 
جوزة الطيب 
بصل – ثوم 
جزر 
زيت 

طريقة عمل جلاش دجاج:
* باستخدام كبة كهربائية افرمي الجزر والبصل والكرفس والكرات

* ضعي الخليط المجروش في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة وجوزة الطيب

* اضيفي لحم الدجاج المفروم واستمري في التقليب حتى ينضج

* اضيفي المشروم المفروم وعليه الطماطم المبشورة

* استخدمي صينية الكب كيك، قطعي الجلاش مربعات متساوية، ضعي أكثر من واحدة في فتحة الكب كيك مع دهنها بالزيت

* ضعي الحشو ثم أغلقي الجلاش وادهنيه بالزيت مرة أخرى وأدخليه فرن ساخن حتى يحمر ثم قدميه.


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