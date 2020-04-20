طريقة عمل جلاش دجاج للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل جلاش دجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير جلاش دجاج:

جلاش

دجاج مفروم

مشروم

ملح – فلفل

زعتر

جوزة الطيب

بصل – ثوم

جزر

زيت





طريقة عمل جلاش دجاج:

* باستخدام كبة كهربائية افرمي الجزر والبصل والكرفس والكرات





* ضعي الخليط المجروش في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة وجوزة الطيب





* اضيفي لحم الدجاج المفروم واستمري في التقليب حتى ينضج





* اضيفي المشروم المفروم وعليه الطماطم المبشورة





* استخدمي صينية الكب كيك، قطعي الجلاش مربعات متساوية، ضعي أكثر من واحدة في فتحة الكب كيك مع دهنها بالزيت





* ضعي الحشو ثم أغلقي الجلاش وادهنيه بالزيت مرة أخرى وأدخليه فرن ساخن حتى يحمر ثم قدميه.







