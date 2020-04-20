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أخبار البلد

مكافحة العدوى: كورونا من عائلة أنفلونزا العادية.. وتحذر الحوامل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور "إيهاب عطية" مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن فيروس كورونا المستجد، من عائلة كورونا والتي مثلها مثل الانفلونزا العادية.

وأكد عطية أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ لانه ثقيل، لافتا أنه لا يستطيع التنقل بعد 90 سم، فيجب أخذ الاحتياطات في التعامل مع المشتبه بهم أو المصابين في نطاق متر فما أكثر.

وطالب باتباع الإجراءات الوقائية، بتنظيف الاسطح والتباعد، وعسل اليد باستمرار بالماء والصابون واستخدام الكحول بالأماكن غير المتواجد بها الماء والصابون، ولكن الأولوية للماء والصابون، مشددا على ضرورة تعقيم الأحذية.

وقال: الأشخاص المعتادين على الخروج من المنزل، عند الرجوع يحب اتباع جميع الإرشادات الوقائية والابتعاد عن كبار السن والحوامل والأطفال.
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