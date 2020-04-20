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محافظ البحر الأحمر: يوم شم النسيم مر بسلام والمواطنون كانوا ملتزمين .. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:34 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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محمود محسن
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، انه لم يحدث أي خروج عن السياق اليوم داخل المحافظة مؤكدا أن المواطنين كانوا على وعي كبير.

وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة عبر فضائية المحور أن الوضع في المحافظة كان أكثر من ممتاز، وهناك التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع محافظ البحر الأحمر إن المواطن كان لديه وعي كبير بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحته.

وأشار اللواء عمرو حنفي انه تم ايقاف جميع تراخيص مراكب الىحلات والمتنزهات من أجل منع اي تجمع ممكن ان يوجد.

وقال محافظ البحر الأحمر انه تم منح التراخيص فقط ممن يمتلكون مراكب صيد.
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