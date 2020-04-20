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مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل: بلازما المتعافين من كورونا تساعد في علاج المصابين بالفيروس ..فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:23 م
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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هاني حسين
قال الدكتور أيمن الشبيني، مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، إنه في بداية عدوى فيروس كورونا يبدأ جهاز المناعة الطبيعي التعامل مع الفيروس، ومع مرور الوقت يكوّن أجساما مناعية ضد الفيروس.


وأضاف أيمن الشبيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، "بعد شفاء مريض فيروس كورونا تكون لديه أجسام مضادة، ويتم الحصول على الأجسام المضادة من المتعافي، ويتم فصل البلازما من الدم وحقنها في حاملي المرض كجرعة وقائية".


وتابع أيمن الشبيني "حتى هذه اللحظة منظمة الصحة العالمية أقرت بتواجد تجارب سريرية لاستخدام البلازما مع محاذير؛ لأن البلازما لها آثار جانبية".


وأكمل أيمن الشبيني "الجهاز المناعي قد يستجيب بصورة سريعة جدا للبلازما بشكل أفضل من اللقاح، والفارق بين البلازما واللقاح تتمثل في أن اللقاح يكون أجسامًا مناعية طويلة المدى، ولكن البلازما تقوم بدور العلاج السريع في فترة قصيرة".

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