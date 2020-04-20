الولايات المتحدة: فتح بعض الأنشطة الاقتصادية بدءا من الجمعة القادم

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن جزءا من الأنشطة الاقتصادية في ولاية جورجيا سيتم فتحها ابتداء من الجمعة المقبل.





وأعلن حاكم جورجيا، بريان كيمب، أنه سيتم السماح بإعادة افتتاح صالات الألعاب الرياضية والحلاقين وصالونات الأظافر يوم الجمعة.





يأتي القرار بالتزامن مع تراجع تاريخي في أسعار خام النفط الأمريكي،حيث وصل سعر برميل النفط بالسالب، بسبب ارتفاع كمية المعروض وقلة الطلب العالمي على النفط نتيجة الاغلاق الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد فوض حكام الولايات في اتخاذ قرارات إعادة فتح الاقتصاد.





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد وفيات وإصابات بفيروس كورونا في العالم.



