AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أعلن إفلاسه بسبب كورونا.. زكي فطين عبد الوهاب حديث السوشيال ميديا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:59 م
زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب
Advertisements
سعيد فراج
سيطرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المنشور المثير للجدل للفنان زكي فطين عبد الوهاب، الذي أعلن فيه إفلاسه، بسبب عدم تمكنه من العمل في ظل تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، لضعف مناعته بسبب علاج السرطان. 


وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، منشور زكي فطين عبد الوهاب، وانهالت التعليقات بسبب هذا المنشور المؤثر، وأعرب كثيرون عن أمنياتهم بدوام الخير له، وزوال الغمة. 


وكان زكي فطين عبد الوهاب، كتب في منشوره على فيسبوك: «انا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجه الموهوبه "مريم ابو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور اقرب للسخريه اخيرا .. بس للأسف الدكتوره بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب " الكورونا" .. لان مناعتى اضعف من الشخص الطبيعى .. خصوصا بعد جلسات ال "chemo" .. ورجعنا تانى للفلس والخنقه .. ملعون ابو المرض».


يشار إلى أن زكي فطين عبد الوهاب تعافى من مرض سرطان الرئة الذي عانى منه على مدار الأشهر الماضية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هضبة بمناسبة ايه .. زكى فطين عبدالوهاب يحذف بوست هجومه على عمرو دياب.. تفاصيل

هضبة غصب عنك.. خالد تاج الدين يفتح النار على زكى فطين عبد الوهاب..تفاصيل

مش حقك الشتيمة.. جمهور عمرو دياب يجبر زكي فطين على حذف بوست هجومه على الهضبة

أخبار الفن.. رانيا يوسف تشعل سوشيال ميديا.. انتحار كارول سماحة.. جثمان قتيل فيلا نانسى عجرم

الصدق والصراحة.. زكي فطين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد حول عمرو دياب

تريند الفن.. بنت الجيران تشعل شوارع فرنسا.. قصة سر أخفته يسرا لسنوات وسبب إفصاحها عنه

ترشيحاتنا

حنين حسام: أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو.. شاهد

اتهام الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسرقة تبرعات كورونا.. اعرف القصة

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

لأول مرة .. صلاح دياب يوقع على مقال نيوتن في المصري اليوم

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم