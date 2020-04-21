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مرأة

أخصائية تغذية: تناول المنشطات يهدد حياة البشر ويصيب بأمراض قاتلة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:40 ص
المنشطات
المنشطات
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هاجر هانئ
يقبل الكثير من الشباب والرياضيين على تناول بعض من العقاقير والمنشطات المحظورة، لذلك قالت الدكتورة سوسن غزالى، أخصائية الطب الطبيعى والتغذية،  أن نسبة الوفيات ازدادت في الآونة الأخيرة في أعمار صغيرة للاعبي كمال الأجسام، وأجابت على سؤال: "هل للمنشطات دور في ذلك؟".

وأوضحت أن هناك بعض المنشطات والادوية الكيميائية تعمل على تكبير حجم الجسم فجأة، وكشفت أخصائية الطب الطبيعى والتغذية، عن أبرز أضرار المنشطات على لاعبي كمال الأجسام، و التى تتمثل في ما يلي:

- تثبيط النمو:

 لدى الشبان قبل سن البلوغ، قد تؤخر المنشطات بداية سن البلوغ أو يمكن أن تؤثر على عوامل النمو مثل الطول.

- زيادة الوزن: 

تؤثر على مستويات الملح أو الماء التي يحتفظ بها الجسم ويمكن أن تتسبب في زيادة كمية الدهون في الجسم حول الوجه أو المعدة أو أعلى الظهر، كما يمكن أن تحفز أيضا الشهية.

- تأثيرات القلب والأوعية الدموية:

هي الأخطر، حيث أنّ الدم يثقل من فرط إنتاج كريات الدم الحمراء، مما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر، وبمرور الوقت، قد يؤدي عبء العمل الإضافي إلى تضخم القلب وربما فشل في عضلة القلب. 

كما تزيد المنشطات من مستويات الكوليسترول "الضار" في الدم، الذي يشجع على تكوين ترسبات دهنية -تسمى لويحات تصلب الشرايين- يمكن أن تسد الشرايين الحيوية، وعليه تزيد هذه اللويحات من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

- تلف الكبد: 

تسبب الجرعات العالية تغيير مستوى إنزيمات الكبد المتضمنة في استقلاب الدواء، كما أن الحكة الشديدة عادة ما تصاحب اليرقان الناجم عن المنشطات، فيما قد تتسبب بعض المنشطات في نمو لأورام في الكبد.

- التغيرات السلوكية:

تشمل نوبات الاكتئاب، التهيج، العدائية أو العدوان- مما يؤثر على العلاقات الاجتماعية.

- داء السكري:

 تسبب ارتفاع مستويات سكر الدم بشكل مزمن في جميع أنحاء الجسم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطور مرض السكري.

- الاضطرابات الجنسية والإنجابية: 

تشمل "انخفاض الرغبة الجنسية، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، وتضخم الثدي والبروستاتا، وانخفاض مستويات الهرمون أو العقم.

أما بالنسبة للنساء اللواتي يستخدمن المنشطات؛ فقد يعانين من الدورة الشهرية غير المنتظمة، أو ربما العقم في بعض الأحيان، وقد تبدأ بعض النساء في تطوير صفات ذكورية، مثل: شعر الوجه أو صوت عميق وغليظ بشكل دائم.
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