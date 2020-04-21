أبحاث جديدة: أصحاب السمنة معرضون للإصابة بفيروس كورونا

كشفت أبحاث جديدة تتعلق بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة معرضون بشكل أكبر من غيرهم للإصابة بالفيروس.





وأوضح باحثون من الإمارات وكندا أن السمنة تزيد بصورة أكبر من إنتاج المستقبلات التي يستخدمها الفيروس للتوغل بالخلايا.





واعتمد الباحثون في نتائجهم على تجارب أجريت على 8 فئران وزنهم مناسب، وآخرين يعانون من السمنة، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.





وعقد الباحثون المقارنة بين فريقي الفئران، وجاءت النتائج بأن نسبة بروتين ACE2 أعلى بكثير لدى الفئران التي تعاني من السمنة، وهذا ينعكس على التغيرات في أنسجة الرئة.





واستطردوا: "وبالتالي هذا يفسر لماذا تزيد السمنة من خطر الإصابة بفيروس كوفيد 19، كما أن السمنة تزيد نشاط الجين ACE2 المسؤول عن إنتاج المستقبلات التي يستخدمها SARS-CoV-2 في توغله داخل الخلايا البشرية".