مكتب رئيس كوريا الجنوبية: لا تأكيد على تدهور حالة كيم أون

أكد مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، على عدم وجود تحركات غريبة في كوريا الشمالية، ما يشير إلى استقرار حالة زعيم كوريا الشمالية.





وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية: "لا تحركات غير طبيعية في كوريا الشمالية ولا يمكن تاكيد الحالة الصحية لكيم جونغ اون".





ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية قوله إن التقارير عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية غير صحيحة.





كشفت مصادر مخابراتية أمريكية، عن تعرض الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لخطر بعد إجرائه جراحة في القلب.





ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، فإن مصادر داخل المخابرات الأمريكية، أشارت إلى تدهور حالة زعيم كوريا الشمالية، وهو ما يفسر اختفائه خلال الفترة الماضية.