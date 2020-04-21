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أخبار العالم

الكويت تعلن شفاء 45 مصابا بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:09 ص
الكويت تعلن شفاء
الكويت تعلن شفاء 45 حالة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت اليوم، الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، إنه تم شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2)، المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وقد سجلت الكويت، أمس الاثنين، أعلى معدل يومي لحالات الشفاء من كورونا حيث تماثل 62 حالة للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

وقد أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أمس الاثنين تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1995 حالة مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمقيمين أحدهما من الجنسية البنجلاديشية والآخر من الجنسية الهندية.
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