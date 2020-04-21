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التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لمليونى أسرة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:20 ص
صحف
صحف
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نورهان رأفت
استعرضت الإعلامية رشا مجدي أثناء تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة، اليوم، السبت.

صدى البلد
التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لـ 2 مليون أسرة

الأهرام
تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

اليوم السابع
مستشار الرئيس لشئون الصحة يعلن بدء تجارب علاج كورونا باستخدام بلازما المتعافين

الوطن
تبدأ اليوم 22 رحلة استثنائية تنظمها وزارة الطيران لإعادة المصريين العالقين

أخبار اليوم
وزير التعليم ينشر جدول الامتحانات الإلكترونية للترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

سكاي نيوز العربية
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