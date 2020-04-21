محافظ الدقهلية يتفقد مناطق العزل.. ويؤكد: كل الدعم لمصابي كورونا

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم جميع المستلزمات الطبية الخاصة بمناطق العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة عبارة عن 1000 ملاية سرير و1000 جاون مقدمة بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي وجمعية رسالة فرع أجا.





رافق محافظ الدقهلية، خلال تفقد المستلزمات الطبية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الشبراوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة باجا.





وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تسليم المستلزمات اليوم لمنطقة العزل بالمدينة الجامعية لتوفير خدمات إضافية للمرضى هناك، مشيرا إلى أنه يبذل كل الجهود لتوفير كافة أنواع الدعم للمرضى والمصابين في جميع المستشفيات وفي مقدمتهم مناطق العزل.





وأضاف مختار أن هذه الكميات من المستلزمات الطبية وبعض المواد الغذائية والعصائر التي شملت 35 كرتونة عصير، 50 كرتونة مياه،12 كرتونة مربى، 10 كرتونة حلاوة، 5 كرتونة جبن مثلثات ،تأتي كمرحلة ضمن مراحل لتزويد مناطق العزل الصحي بكافة أنواع المستلزمات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية والعناية الكاملة للمرضى وتوفير احتياجاتهم الطبية.



