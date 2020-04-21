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اقتصاد

4 أقطاب يحكمون العالم بعد كورونا.. منح إعانة البطالة فى بعض الدول خاطئ

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:31 م
طلال ابوغزالة الخبير
طلال ابوغزالة الخبير الاقتصادى
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور طلال أبو غزالة، خبير اقتصادي، أنه متوقع أن يكون هناك اتفاقيات دولية ستعقد بعد انتهاء أزمة كورونا تخص من المتحكم بالعالم، وسيتم الاتفاق على أن يحكم العالم 4 أقطاب "الصين،  وأمريكا، وروسيا، وبريطانيا"، لافتا إلى أن الازدهار سيبدأ بإعادة إعمار العالم مرة أخرى. 

وقال الدكتور طلال أبو غزالة، خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الثلاثاء، إنه سيتم إعادة إعمار منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أنها تتمتع بالثروات والموارد، وستكون المنطقة شرارة الازدهار.

وحول كيفية إنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا، أوضح طلال أن الصناديق والتمويل والمؤسسات الدولية ليست الحل لعملية إنقاذ الاقتصاد، خاصة أنها ليست من الجمعيات الخيرية، بل تمنح القروض فى مقابل فوائد مرتفعة. 

وأضافت المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى يعيش على فوائد قروض الاقتصادات الناشئة، موضحا أن الحل هو تغير النشاط أو التحول إلى أسواق أخرى فى حال إذا كان النشاط لا يتناسب مع متطلبات الفترة المقبلة. 

ولفت إلى ضرورة تحويل المشروعات المتعثرة إلى مشروعات إنتاجية، مشيرا إلى أن أسلوب بعض الدول بمنح إعانة بطالة للعاطلين خاطئ، لأنه سيضر العاطل عن العمل، والحل منحها للشركات الصغيرة لتوظيف البطالة. 
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