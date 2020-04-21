لأول مرة في تاريخه.. برشلونة يتخلى عن اسم كامب نو





وجاء بيان نادي برشلونة كالتالي: "نادي برشلونة يتنازل عن حقوق تسمية الكامب نو لمؤسسة النادي خلال موسم 2020-2021 في خطوة تهدف إلى جمع الأموال للاستثمار في المشاريع البحثية الجارية في كاتالونيا وبقية العالم في إطار مكافحة عواقب جائحة كوفيد-19".





وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتخلى فيه نادي برشلونة عن اسم ملعب كامب نو.



ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية مؤخرا، نتيجة تجميد النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا.





يذكر أن الاتحاد الإسباني أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتعد إسبانيا ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد.





أعلن نادي برشلونة أنه سيتنازل عن اسم ملعب كامب نو، بداية من الموسم القبل، لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".