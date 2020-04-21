داخل الحجر المنزلى.. محمود عبد المغنى يحلق شعر نجله ‬‎.. فيديو

نشر الفنان محمود عبد المغنى مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".









وظهر فى الفيديو محمود عبد المغنى وهى يحلق شعر نجلة داخل الحجر المنزلى وعلق قائلًا"انا اسف اوماريكو".





كان آخر أعمال محمود عبد المغني، مسلسل "بنت القبائل، الذي بدأ عرضه مؤخرًا‎، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات ‏الإنسانية والأخلاقية فيها.



