داخل الحجر المنزلى.. محمود عبد المغنى يحلق شعر نجله ‬‎.. فيديو

نشر الفنان محمود عبد المغنى مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر فى الفيديو محمود عبد المغنى وهى يحلق شعر نجلة داخل الحجر المنزلى وعلق قائلًا"انا اسف اوماريكو".
كان آخر أعمال محمود عبد المغني، مسلسل "بنت القبائل، الذي بدأ عرضه مؤخرًا، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.
وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن