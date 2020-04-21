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سمير فرج: مصر ستكون أول دولة تحصل على مصل كورونا من أمريكا.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق اللواء سمير فرج رئيس هيئة الشئون المعنوية التابعة للقوات المسلحة المصرية، على المساعدات الطبية المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا :"لازم نقف في الشدائد مع أمريكا، وهم في حاجة للمستلزمات الطبية التي أرسلتها لهم مصر".

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المساعدات الطبية تعتبر تقديرا من الشعب المصري للشعب الأمريكي وهذه ليس الأولى لمصر مع دول العالم في ظل تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وتابع: "قريب هتلاقي دولة وصلت لعلاج لفيروس كورونا سواء أمريكا أو ايطاليا أو الصين ووقتها سنكون في حاجة له".

وأكد أن مصر أول دولة فعلت هذا الأمر مع أمريكا في العالم، وكانت مبادرة عظيمة وتعي أن الشعب المصري يقف معهم، مستدركا :"هيردوا بسرعة وهنشوف لو وصلوا للدواء ستكون مصر أول الدول التي ستحصل على المصل".
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