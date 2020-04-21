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محافظات

محافظ أسوان: حملات مكبرة لإزالة التعديات بالمدن.. فيديو وصور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:04 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء
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شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحملات المكبرة الجارى تنفيذها  لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقوف بحزم أمام المتعدين لإستعادة حق الشعب فى أراضيه. 

وقال محافظ أسوان بأنه يتم إتخاذالإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين إستغلوا الظروف الحالية بما تقومبه أجهزة الدولة من إجراءات شاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومنها تحويلهم للنيابةالعسكرية. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان اليوم بتنفيذ حملةمكبرة بدعم من قوات مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير الأمن ، وأيضًانواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسئولى شرطة المرافق حيث إستهدفت الحملة إزالة43 حالة تعدى بمساحة 15 ألف م2 بمنطقة خلف عمارات التجاريين ، بجانب رفع 8 حالات إشغالطريق عبارة عن تندات وبروزات بسويقة حى العقاد وذلك بنطاق حى جنوب. 

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه فى نفس الوقت تم إزالة 9 حالات تعدى بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفوبمساحة 12 ألف و 400 م2 ، بجانب تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدى على قطعة أرض زراعيةبمساحة 1837,5 م2 وذلك بقرية سلوا قبلى التابعة لمركز كوم أمبو بإجمالى مساحة 1860م2 وذلك ضمن الجهود المبذولة على مستوى مدن ومراكز المحافظة. 

ولفت أشرف عطية إلى أنه تم إزالة326 حالة تعدى فى فترة الحظر بداية من 25  مارسالماضى وحتى الآن منها 270 حالة على أراضى البناء بمساحة 168 ألف و 28 م2 ، بجانب53 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 204 فدان ، فضلًا عن إزالة 199 حالة تعدى تم رصدهاوتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر تشمل 110 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة23 فدان و 21 قيراط ، علاوة على 89 حالة بمساحة 35 ألف و 245 م2 .

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