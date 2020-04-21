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السرعة تضاعفت 6 مرات.. وزير الاتصالات: استثمارات بـ 30 مليار جنيه طورت شبكة الإنترنت

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:03 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
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هاني حسين
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر نفذت العديد من المشروعات في مختلف القطاعات والتي ساعدت في قدرة الحكومة في مكافحة آثار جائحة فيروس كورونا وتقليل أضرارها وسلبياتها.


وأضاف عمرو طلعت، في حواره في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن مصر عملت على مشروع دعم ورفع قدرة البنية المعلوماتية في مصر ومنذ أواخر عام 2018 بدأنا في مشروع ضخم لرفع قدرة شبكة الإنترنت الثابت في مصر وكان متوسط  سرعة الإنترنت 5.7 ميجا وكان ترتيب مصر بين الدول الأفريقية الدولة رقم 40 من 43 دولة.


وتابع عمرو طلعت "تم ضخ استثمارات قدرها 30 مليار جنيه لصالح هذا المشروع في عام 2019 وبدأنا في تنفيذ المشروع ونتحدث اليوم عن متوسط سرعة الإنترنت تجاوزت 30 ميجا والسرعة تضاعفت 6 مرات خلال عام واحد وقفز مركز مصر بين  الدول الأفريقية إلى المركز الثاني".


وأكمل عمرو طلعت "لولا الاستثمار في البنية المعلوماتية وشبكة الإنترنت كانت انهارت أمام الأحمال الزائدة التي طرأت على الشبكة".


وتابع عمرو طلعت "نشهد اليوم تغير أنماط عمل الناس والعمل من المنازل واستخدام الإنترنت بشكل مكثف".

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