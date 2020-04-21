وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان المزارع الإنتاجية بمشتهر ..فيديو وصور

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عدد من مزارع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية بكليتى الزراعة والطب البيطرى بمشتهر يرافقهما الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى.





وشملت جولة عبدالغفار والسعيد تفقد مزرعة الزينة وصوبة زهور القطف وكذلك المزرعة السمكية ومزرعة الدواجن والارانب، ومزرعة المحاصيل الزراعية ومزرعة الحيوانات والأغنام.





واستمع وزير التعليم العالى الى شرح تفصيلى من عمداء الكليات والوكلاء على الخدمات التى تقدمها مزراع الإنتاج الحيوانى والزراعى للمجتمع فضلا عن دورها فى التدريبات العملية لطلاب الطب البيطرى والزراعة والمساهمة فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.





وقال إن الزيارة تأتى تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعات المصرية من خلال المشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الامن الغذائي.





وأشار الوزير الى أهمية استخدام البحث العلمى وتطويع إمكانياته لزيادة إنتاج المحاصيل وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التى تواجه الوحدات الإنتاجية.





من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع.