AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان المزارع الإنتاجية بمشتهر ..فيديو وصور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:41 م
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عدد من مزارع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية بكليتى الزراعة والطب البيطرى بمشتهر يرافقهما الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى.


وشملت جولة عبدالغفار والسعيد تفقد مزرعة الزينة وصوبة زهور القطف وكذلك المزرعة السمكية ومزرعة الدواجن والارانب، ومزرعة المحاصيل الزراعية ومزرعة الحيوانات والأغنام.


واستمع وزير التعليم العالى الى شرح تفصيلى من عمداء الكليات والوكلاء على الخدمات التى تقدمها مزراع الإنتاج الحيوانى والزراعى للمجتمع فضلا عن دورها فى التدريبات العملية لطلاب الطب البيطرى والزراعة والمساهمة فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.


وقال إن الزيارة تأتى تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعات المصرية من خلال المشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الامن الغذائي.


وأشار الوزير الى أهمية استخدام البحث العلمى وتطويع إمكانياته لزيادة إنتاج المحاصيل وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التى تواجه الوحدات الإنتاجية.


من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع.

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان المزارع الإنتاجية بمشتهر ..فيديو وصور
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان المزارع الإنتاجية بمشتهر ..فيديو وصور
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان المزارع الإنتاجية بمشتهر ..فيديو وصور
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان المزارع الإنتاجية بمشتهر ..فيديو وصور
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان المزارع الإنتاجية بمشتهر ..فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتنمية دور الجامعات بالمجتمع.. وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب

ترشيحاتنا

طائرة مصر للطيران تغادر مطار القاهرة لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

الصين وكوريا الجنوبية تكشفان حقيقة تدهور صحة كيم جونج أون

وزارة الأوقاف تكشف عن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

خاص .. الأزهر يعلق على فيديو صلاة الأطباء بدون سجود

%12.. البرلمان يوافق على قانون العلاوة الدورية والخاصة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح لمرضى الضغط والسكرى فى رمضان.. أفضل المكونات الطبيعية للتخلص من الحموضة

بإكسسوارت من الأناناس على الشعر.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

بـ لوك جديد.. بسمة بوسيل بإطلالة كاجوال كرتونية.. شاهد