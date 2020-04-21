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أخبار العالم

خام غرب تكساس يغلق عند 11.57 دولار للبرميل تسليم يونيو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:39 م
خام غرب تكساس
خام غرب تكساس
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القسم الخارجي
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، إغلاق سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يونيو عند 11.57 دولارا للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى للعقود استحقاق ثاني شهر منذ فبراير 1999.

وهوت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بقيمة 43%، فيما انخفضت عقود خام برنت عند التسوية بمقدار 24.4%.

وأفادت وكالة "رويترز"، أن الخام الأمريكي حقق أكبر كمية تداول لعقود آجلة في التاريخ بأكثر من مليوني عقد.

وتم تداول أكثر من مليوني عقد للخام الأمريكي تسليم يونيو في جلسة الثلاثاء وهو أكبر تداول ليوم واحد للعقود الآجلة في التاريخ.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، سجلت عقود برنت عند التسوية 19.33 دولار للبرميل منخفضة 6.24 دولار أو ما يوازي 24.4 %.

وهبطت عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو 43.4 % لتسجل عند التسوية 11.57 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق من اليوم، واصلت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين خسائرها اليوم الثلاثاء، وهبطت بنسبة 25 %، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وكانت وكالة رويترز أفادت بانهيار جديد لأسعار عقود النفط الأمريكي تسليم شهر يونيو.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 52% إلى 9.74 دولارا للبرميل.

وهوت عقود برنت بنسبة 30% في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2001، إلى لى 17.51 دولارًا للبرميل.

وقالت رويترز إن عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو سجلت هبوطا بنسبة  44% لتسجل 11.42 دولارا للبرميل.

وذكرت أن عقود خام برنت هبطت بنسبة 23% إلى 19.7 دولار.
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