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أخبار البلد

الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:56 م
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
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محمد عبد المنعم
أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن وصول طائرة عسكرية مصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، علي متنها شحنة من المساعدات الطبية المصرية، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس "كورونا"، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسهم هذا المساعدات في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس "كورونا" وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

وتأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.
الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور
الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور
الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور
الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور
الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور
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