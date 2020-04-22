القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

يعاني الكثير وخاصة كبار السن من مشكلة تورم القدمين والكاحل ، ويحدث ذلك نتيجة تراكم السوائل في هذه الأجزاء من الجسم، ورغم أنه مشكلة شائعة إلا أن تورم القدمين يحتاج استشارة الطبيب فربما يكون سببه مشكلة صحية أكثر خطورة يجب معالجتها على الفور.





بحسب موقع Healthline إليك أهم أسباب تورم القدمين والكاحل :





هناك العديد من الأسباب المحتملة لتورم القدم والساق والكاحل. في معظم الحالات ، يحدث التورم نتيجة لبعض عوامل نمط الحياة ، مثل:





1- زيادة الوزن: يمكن أن تقلل كتلة الجسم الزائدة من ا لدورة الدمو ية ، مما يتسبب في تراكم السوائل في القدمين والساقين والكاحلين.





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2-الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، عندما تكون العضلات غير نشطة، لا يمكنها ضخ سوائل الجسم مرة أخرى نحو القلب، ويمكن أن يسبب احتباس الماء والدم تورمًا في الساقين.





3-تناول بعض الأدوية المعينة مثل المنشطات مثل هرمون الاستروجين أو هرمون التستوستيرون، وبعض مضادات الأكتئاب، و الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، بما في ذلك الأيبوبروفين والأسبرين، حيث يمكن لهذه الأنواع من الأدوية تقليل الدورة الدموية عن طريق زيادة سمك الدم ، مما يسبب تورمًا في الساقين.





4-التغييرات الهرمونية الطبيعية ، ي مكن أن يؤدي تذبذب مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى انخفاض الدورة الدموية في الساقين ، مما يؤدي إلى التورم، قد تحدث هذه التغيرات في مستويات الهرمون أثناء الحمل والدورة الشهرية للمرأة.





5-جلطة دموية في الساق، الجلطة الدموية هي كتلة من الدم في حالة صلبة، غندما تتشكل جلطة دموية في وريد الساق ، يمكن أن تضعف تدفق الدم ، مما يؤدي إلى التورم .





6-إصابة أو عدوى، حيث تؤدي الإصابة أو العدوى التي تصيب القدم أو الساق أو الكاحل إلى زيادة تدفق الدم إلى المنطقة.





7-القصور الوريدي، وتحدث هذه الحالة عندما تكون الأوردة غير قادرة على ضخ الدم بشكل مناسب ، مما يتسبب في تجمع الدم في الساقين.





8-التهاب التامور، هذا التهاب طويل الأمد في التامور، وهو عبارة عن غشاء يشبه الكيس حول القلب. تسبب الحالة صعوبات في التنفس وتورمًا حادًا ومزمنًا في الساقين والكاحلين.





9-الوذمة اللمفية وتعرف الوذمة اللمفية أيضًا باسم الانسداد اللمفاوي ، وتسبب انسدادًا في الجهاز اللمفاوي، يتكون هذا النظام من العقد الليمفاوية والأوعية الدموية التي تساعد على حمل السوائل في جميع أنحاء الجسم، ويؤدي الانسداد في الجهاز اللمفاوي إلى تورم الأنسجة بالسوائل ، مما يؤدي إلى تورم في الذراعين والساقين.



