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مرأة

بـ ملابس الفراعنة.. نادين نسيب تتألق بإطلالة غريبة.. شاهد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:56 م
نادين نسيب
نادين نسيب
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نادين نسيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مستوحاة من ملابس المصريين القدماء تخطف الأنظار.

وظهرت بها نادين نسيب، بإطلالة لافتة مرتدية الكثير من الاكسسوارات التى تبرز عن جمالها .

ومن الناحية الجمالية، نادين نسيب فى الماكياج على الألوان المختلفة والجريئة التي تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البرتقالى الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

وقامت بتسريح شعرها بطريقة بسيطة، ووضعت فوقه قبعة مزخرفة باللون الأزرق الفاتح .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط طويل باللون الأزرق لأكمال إطلالتها.

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